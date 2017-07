Världens största atomubåt på väg mot Östersjön

Ubåten ,vid namn TK-208 ”Dmitrij Donskoj”, är utrustad för att bära 20 robotar och upp till 200 kärnstridsspetsar. Ubåten, som togs i tjänst 1981, är 172 meter lång och av så kallad Typhoon-klass – den största typen av ubåt som någonsin konstruerats.

Troligen inte beväpnad med kärnvapen

Dmitrij Donskoj ska delta i en stor militärparad utanför Sankt Petersburg. Fartyget ingår inte i ett stridande förband längre, och det är därför föga troligt att det skulle vara beväpnat med kärnvapen.

– Jag tvivlar starkt på att den bär några kärnstridsspetsar efter som den nu är pensionerad från aktiv krigsförbandstjänst, säger Fredrik Westerlund.

Dmitrij Donskoj har efter pensionen använts som testplattform för nya robotar som inte är tänka att bära kärnvapen. Ubåten är dock atomdriven, påpekar Fredrik Wersterlund, så det finns en kärnaspekt.

SSM: ”begränsad kunskap”

På Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) säger man sig veta för lite om fartyget för att bedöma en eventuell risk.

– Vår kunskap om reaktorerna ombord på de ryska fartygen är begränsad. Därför kan vi inte uttala oss om eventuella risker, säger enhetschef Jan Hanberg.

Försvarsministern oroad

En atomubåt av den här storleken har aldrig befunnit sig i Östersjön förut. Och det är något som oroar försvarsminister Peter Hultqvist (S).

– Vi ser en ökad rysk militär verksamhet och militär förmåga i Sveriges närområde. Att Ryssland uppträder med en atomubåt i Östersjön är en ytterligare komponent i det som nu pågår, säger han till Göteborgsposten.

På väg längst norska kusten

Dmitrij Donskoj uppges befinna sig på internationellt vatten och ska gå via Norges kust, under Stora Bältbron och sedan runda Själland innan den tar sig in mot Östersjön. Anledningen till att den inte åker genom Öresund är enligt Kvällsposten att vattnet inte är tillräckligt djupt.

Pressekreterare vid försvarsmakten Jesper Tengroth vill inte gå in på några detaljer kring ubåten.

– Vi har god kontroll på händelser i vårt närområde. Det här är ett fartyg som färdas på internationellt vatten och det har de sin fulla rätt att göra. Samtidigt förväntar vi oss att man följer de regler som finns, säger Jesper Tengroth.

Ubåten Dmitrij Donskoj eskorteras av den atomdrivna slagkryssaren Pyotr Velikiy som också ska delta i paraden utanför Sankt Petersburg. Foto: Norska kustbevakningen

Rysk-kinesisk övning på gång

Atomubåten ankomst sammanfaller med en stor militärövning mellan Ryssland och Kina. SVT rapporterade igår om den gemensam militärövning som ska hållas i östersjön i juli. Tre Stridfartyg från Kina har varit på väg från Shanghai sedan i våras och ska välkomnas till den ryska flottbasen Baltijsk, nära Kaliningrad, på fredag.

De kinesiska stridsfartygen är en jagare, en fregatt och ett underhållsfartyg enligt uppgifter till SVT. Jagaren är av typen 052D och ett av Kinas mest moderna örlogsfartyg. Skeppet blev operativt i år.

För stor för Östersjön

Att Dmitrij Donskoj skulle delta i övningen är inte troligt enligt Fredrik Westerlund vid FOI, då det helt enkelt är ett för litet hav.

– Det här är en båt och en besättning som inte är van att operera i Östersjön, som är ett grunt och smalt hav med ett bräckt vatten. Därför tror jag inte att den kommer att göra något annat än att visas upp, säger Fredrik Westerlund och fortsätter.

– Det här är som en supertanker och att köra den i undervattensläge, det gör man inte utan en besättning som är van vid sådana förhållanden.

Säkerhetsrisk

Utöver ubåtar finns det flera andra fartygstyper som drivs av en egen kärnreaktor. Alla amerikanska hangarfartyg är exempelvis atomdrivna.

Enligt norska miljöorganisationen Bellonas är det dock en oroande faktor att ryska atomdrivna fartyg har en olycksdrabbad historia.

– Vi har sett tidigare att det varit bränder ombord på de atomdrivna ryska ubåtarna. Men om allt går som det ska och det inte inträffar en olycka så är det inget problem. Men Östersjön är grund och har speciella saltförhållanden vilket gör risken att gå på grund större, säger den norska miljöorganisationen Bellonas expert Nils Böhmer.

