Varning för hårda vindar över Östersjön – färjor inställda

Ett lågtryck över Polen rör sig mot Sverige och ger upphov till ovädret som drar in över Östersjön. Under natten har det blåst kraftigt framför allt på södra Öland och under morgonen har byvindar 20,5 meter per sekund uppmätts.

– Det är ett kraftigt lågtryck och vinden kommer att öka för att sedan kulminera under eftermiddagen, säger Maria Augustis, meteorolog på SVT.

Klass 1-varning

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för kuling från Bälten och upp till norra Östersjön. Byvindarna kan nå 22-23 m/s. Enligt SMHI kan det vara farligt för fritidsbåtar och mindre yrkesfartyg.

Destination Gotland har ställt in turer till och från Gotland.

– Vi får nog även hålla ett öga på Ölandsbron under dagen, säger Maria Augustis.