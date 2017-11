Varning för ishalka

– Först och främst har vi nu frosthalka. Sedan kommer ett regnområde dra in västerifrån under eftermiddagen, vilket kan leda till att det blir glashalt på kalla vägbanor. Därefter drar regnområdet vidare mot nordost under natten, vilket kan leda till att de våta vägbanorna fryser till, säger Tora Tomasdottir.

Vad har du för rekommendationer till allmänheten?

– Vinterdäck och dubbdäck. Var uppmärksam, speciellt på mindre vägar som inte är halkbekämpade.

Minusgrader i norr – varmare i söder

Under eftermiddagen och kvällen väntas temperaturer på runt 7-8 grader i södra Götaland. I norra Götaland och Svealand blir det i huvudsak mellan 1-5 grader, och i södra och mellersta Norrland runt 1-3 minusgrader, med någon enstaka plusgrad lokalt. I norra Norrland blir det kallare – 5 till 10 minusgrader.

Regnområdet väntas dra sig undan framåt fredagsmorgonen, vilket gör att morgontrafikanter bör vara extra uppmärksamma på risken för ishalka som de våta och kalla vägbanorna för med sig.