Varningen: Kraftiga vindar kan komma oväntat – i hela södra Sverige

Under fredagen drar stormen Knud in över Sverige. Flera tåg är inställda och SMHI har gått ut med varningar i hela södra Sverige.

– Det kan vara extremt blåsigt med stormvindar under korta stunder nästan var som helst i södra Sverige, säger Tora Tomasdottir, SVT:s meteorolog.