Se översvämningarna som drabbade västkusten

Bohuslän har drabbats av stora regnmängder. Vatten har strömmat in i bostäder och under fredagen fick räddningstjänsten in ett femtiotal larm om vattenfyllda källare.

Även campingar och vägar har svämmat över på många håll. Bilar har fastnat i vattenmassorna och Peter Johnsson, presskommunikatör på Trafikverket, vittnar om stora störningar.

– Framför allt de mindre vägarna. Det är ett 15-20-tal vägar där det var rejäla problem, sade han i SVT:s direktsändning under fredagen.

