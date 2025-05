Jimmie Åkesson är partiledaren som kom in från kylan. När han för 20 år sedan blev ledare för SD var partiet utstött och marginaliserat, med sina rötter i den nynazistiska rörelsen.

Den enda sakfråga som SD drev var minskad invandring. Det var också den frågan som lyfte partiet in i riksdagen.

Men vid intåget i riksdagen 2010 tog alla andra partier kraftfullt avstånd från SD. Dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt (M) gjorde i stället upp med MP:s om migrationspolitiken.

Utan konkurrens om de invandringskritiska väljarna kunde SD fortsätta växa. Inget annat parti försökte fånga upp denna väljargrupp, som växte i takt med att migrationen blev allt större i början av 2010-talet. Socialdemokraterna vägrade länge att ens möta SD i debatter.

Annorlunda när MP kom in

När MP kom in i riksdagen 1988 lät det annorlunda. För att bromsa MP:s framgångar försökte andra partier snabbt lansera en egen miljöpolitik. Det bidrog sannolikt till att MP inte blev så stora.

Invandringsfrågans stora betydelse och de övriga partiernas agerande medverkade alltså till den sensationella utvecklingen för SD mellan 2010 och 2022. Partiet ökade i varje val.

Varken de många skandalerna eller SD:s historia påverkade detta. Övriga partier hade rört sig så långt bort från folkopinionen i invandringsfrågan att väljarna var beredda att köpa det mesta – och ändå rösta på SD.

Under tiden blev Åkesson en av Sveriges mest erfarna och skickliga politiker. Han hade grillats under lång tid och lärt sig knepen. När frågorna var känsliga spelade han ofta ovetande och i debatter trummade han in partiets invandringskritiska budskap.

Först efter flyktingkrisen 2015 började de andra partierna lägga om sin invandringspolitik. Talet om öppna gränser och Sverige som en humanitär stormakt sjönk undan.

Det har i grunden förändrat den svenska politiska debatten.

Ny utmaning

Idag har samtliga av de stora partierna, och flera andra också, anammat huvuddelen av SD:s strama invandringspolitik. Moderater och socialdemokrater låter inte särskilt annorlunda.

Hade denna omsvängning kommit snabbare hade kanske inte SD blivit ett så stort parti som det är idag.

Samtidigt innebär de andra partiernas omsvängning en helt ny utmaning för SD.

Om alla partier är överens om en stram invandring och allt färre kommer till Sverige, vem behöver då SD och Jimmie Åkesson?