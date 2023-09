Villapriserna oförändrade i augusti – priset på bostadsrätter sjönk något

Medelpriset för en bostadsrätt i Sverige var i augusti 42 389 kronor per kvadratmeter, en minskning med 1 procent jämfört med månaden före. I centrala Stockholm låg medelpriset på 106 296 kronor per kvadratmeter.

Villapriserna var oförändrade i augusti jämfört med i juli. Riksmedelpriset för en villa låg på 3 431 000 kronor.

– Det som har hänt på villamarknaden är att priserna har stabiliserats, det går jättelite uppåt månad för månad men inte så pass mycket att det förändrar procentsiffran. Marknaden är ganska spretig med mindre prisrörelser, säger Per-Arne Sandegen, analyschef Svensk Mäklarstatistik.

Prisökning senaste året

Jämfört med för ett år sedan har dock priserna på både bostadsrätter och villor ökat något. En del av den stora prisnedgången 2022 har därmed hämtats upp, enligt Svensk Mäklarstatistik.

När det gäller fritidshus har priserna däremot sjunkit det senaste året. Från september 2022 till augusti 2023 sjönk priserna på fritidshus med 8 procent.

Färre bostäder såldes sommaren 2023

Sett till antalet sålda objekt bytte färre villor och bostadsrätter ägare under sommaren 2023 än sommaren 2022. Totalt över landet såldes 22 100 bostadsrätter och 13 000 villor under perioden juni–augusti, vilket är 7 procent färre än under motsvarande månader förra året.

– Det beror dels på förra årets hade kraftiga prisfall och nu har marknaden stabiliseras något. Men det har också att göra med ränteläget, inflationen och elpriserna, säger Per-Arne Sandegen.