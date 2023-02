Finalisterna av första deltävlingen i Melodifestivalen

De första artisterna att säkra en biljett till mellofinalen i Stockholm i mars blir Jon Henrik Fjällgren, Arc north feat. Adam Woods med låten ”Where are you (Sávežan)” och Tone Sekelius med ”Rhythm of my show”, efter den första deltävlingen som hölls i Scandinavium, Göteborg.

– Dottern kommer nog att fälla någon tår, säger Jon Henrik Fjällgren.