Vittnena: Det var inte Stig Engström som sköt Olof Palme

Leif Ljungqvist, känd som ”Chevamannen” och rösten bakom larmsamtalet ”det är mord på Sveavägen”, blev vittne till när Olof Palme sköts till döds den 28 februari 1986.

– Jag tror inte att det är Stig Engström för han kom efter att mordet hade skett, säger Leif Ljungqvist.

I dag kom beskedet att förundersökningen om Olof Palmes mord läggs ner och Stig Engström pekas ut som gärningsmannen.

– Presskonferensen var ett fiasko och det är en skandal att man kan gå ut med något sådant här. Det finns ju ingen rättvisa för en död person.

”Gärningsmannen var cirka 190 centimeter lång”

För bara några veckor sedan var Leif Ljungqvist inne på ett kompletterande förhör med spaningsledaren Hans Melander. Ljungqvist uppgav då att det inte kan ha varit Engström.

– Gärningsmannen var atletiskt byggd, han var cirka 190 centimeter lång och Engström var knubbigare med kortare ben och så vidare. Jag såg hur Engström sprang in i gränden och de stegen stämmer inte med mannen som sköt.

Hans Johansson, var i tjänst som taxichaufför under mordkvällen, och blev även han vittne till mordet på Olof Palme. Precis som Ljungqvist är Johansson lika säker på att det inte är Stig Engström.

– Jag tror inte att det är han överhuvudtaget, säger Johansson.

Hans Johansson riktar hård kritik mot polisens agerande under mordkvällen och den fortsatta utredningen.

”Frågade: Vad heter du då lille vän i stället för att springa efter”

– Jag ser gärningsmannen springa upp för trapporna. Och jag går fram till polisen och berättar vad jag såg men det viktigaste för dem var att fråga: ”Vad heter du då lilla vän?” i stället för att springa efter. Och där förlorade man kanske två-tre minuter, säger Johansson och fortsätter.

– Jag är nästan först på plats, jag lämnar telefonnummer, skonummer nästan, och jag får alltså själv ringa in efter en vecka för att komma in på förhör. Man skulle tagit in mig på en gång, då hade jag kanske sagt något helt annat. Nu påverkades jag ju av media.

Vad fick du för känslor över att den här förundersökningen läggs ner?

– Jag stängde av TV:n tillslut, jag orkade inte höra mer. Det finns inga bevis, inget dna, han hade inget att komma med. Det är sanslöst.