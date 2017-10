Margot Wallström om fredspristagaren: ”Välförtjänt och på tiden”

Spela Margot Wallström: ”Mycket välförtjänt”

Nobels fredspris år 2017 tilldelas den internationella anti-kärnvapenkoalitionen ICAN (International Campaign for Abolishment of Nuclear Weapons). Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) välkomnar utnämningen.

– Det här är väldigt roligt och en bra organisation, säger hon.