Källor: Trump planerar ytterligare 100 benådningar

President Donald Trump har de senaste veckorna utfärdat flera uppmärksammade benådningar. Bland de mest kontroversiella namnen finns bland annat de fyra män från säkerhetsföretaget Blackwater som 2007 öppnade eld och sköt ihjäl minst 14 civila i Irak.

På tisdag kommer Donald Trump att benåda ytterligare 100 personer innan han lämnar Vita huset, uppger tre personer i hans närhet, för CNN.

Medieuppgifter har tidigare gjort gällande att Trump funderat på att benåda båda sig själv och eventuellt även sin familj under soina sista dagar som president. Så sent som den 7 januari rapporterade exempelvis New York Times att Trump ska ha diskuterat frågan med sina närmaste rådgivare. Men så ser det inte ut att bli. Men enligt CNN:s uppgiftslämnare finns inga sådana benådningar med på listan.

Frågan om det över huvud taget är möjligt för en president att ge ge sig själv en benådan är något som har diskuterats flitigt bland jurister som är experter på författningsfrågor. Något entydigt svar finns dock inte eftersom saken aldrig prövats.