Flest klagomål – men inte störst på marknaden

Under 2018 var Ip Only det företag som fick överlägset anmälningar kring fiberstrul hos både Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Konsumentverket.

–De flesta av dessa handlar om försening och avbeställningsavgift medan det problemet knappt existerar i våra anmälningar kring andra företag, säger Magnus Karpe, jurist på Konsumentverket, till SVT:s konsumentredaktion Plus som granskar bredbandsutbyggnaden.

Konkurrenten avsevärt större

Företaget har i flera media, bland annat SVT, betonat att klagomålen måste sättas i relation till deras storlek på marknaden. Men enligt Post- och telestyrelsen (PTS) så var det inte Ip Only, utan Telia-koncernen, som stod för klart mest fiberutbyggnad under 2017, både nationellt och i glesbygd. Trots det fick Ip Only flest klagomål kring fiber redan då. PTS har ännu inte sammanställt statistiken gällande 2018.

Företaget själva menar att det ger för snäv bild att endast räkna antalet färdigställda fiberanslutningar. Ip Only menar även att den långsamma tillståndshanteringen hos framförallt Trafikverket spelat stor roll för deras förseningar och därigenom även kundklagomålen.

–Förseningar är den största anledningen till att frågorna i Plus över huvudtaget kommer upp, skriver Ip Onlys presschef Niclas Karnhill till SVT:s konsumentredaktion.

Ofullständiga ansökningar har bidragit till förseningar

Men inte heller den förklaringen stöds av ARN-statistiken, eftersom handläggningstiderna bör ha drabbat samtliga fiberaktörer.

Trafikverket håller med om att deras handläggningstider bitvis varit långa på grund av högt söktryck, men betonar även att många ansökningar varit felaktiga eller ofullständiga.

–Det är viktigt branschen skickar in korrekta och fullständiga ansökningar, det var fortfarande fem av tio som behövde kompletteras under våren 2018, skriver Joanna Ljunggren, presskommunikatör på Trafikverket.

Enligt Trafikverket har handläggningstiden för kompletta ansökningar endast under en månad 2017 dragit över den lagstadgade maxtiden med 25 dagar. Maxtiden är fyra månader.