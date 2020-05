Kartläggning visar problem i många solelsinstallationer

Än så länge finns det ingen samlad statistik kring incidenter i solcellsanläggningar. Rise konstaterar i en rapport att mörkertalet för incidentrapportering lär vara stort. Forskningsinstitutet efterlyser därför en mer samlad rapportering för att få bättre överblick.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) har ingen egen kategorisering för solelsärenden men fick under 2018 och 2019 in minst 30 anmälningar per år, som rör solelsanläggningar.