”Konsumenter upplever att de får dålig information”

– Det som klagomålen oftast handlar om är att konsumenterna upplever att de får dålig information om vad som gäller på resan till exempel för bagage, säger Josefine Holmberg som är jurist på Konsumentverket.

En annan sak som det klagas på, enligt Holmberg, är att man generellt upplever att det är svårt att få kontakt och hjälp när det händer något.

Prishöjningar och ändrade flygtider ligger också högt upp på listan.

Försök komma överens med företaget

Helen Eriksson jobbar som kommunikatör på ARN och hon betonar vikten av att gå tillväga på rätt sätt när man är missnöjd med den resa man bokat.

Hennes tips är att klaga på plats och använda sig av de kontakter man har till företaget, spara bevisning, ta reda på de rättigheter man har och försöka komma överens med företaget i första hand.

Om det inte är möjligt ska man anmäla till ARN. Då gäller det att skicka in bevis som stöder det som du påstår.

– Tänk på att inte skicka in sådant som inte är relevant och hänvisa aldrig till bevisning som nås via länkar. Skicka in skärmdumpar eller utskrifter av materialet istället, säger Helen Eriksson.

