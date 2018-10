Telekområdgivarna: ”Tydligt i avtalet att företaget lovar leverera fiber inom två år”

Under normala förhållanden är det därför orimligt att företaget skulle ha rätt att ta ut en avgift från kunder som vill dra tillbaka sin beställning, om företaget inte levererat sina tjänster i tid, enligt Mattias Grafström, vd på Telekområdgivarna.

– Då är det ju snarare att betrakta som ett avtalsbrott från företagets sida, säger Mattias Grafström, som har tittat närmare på Ip Onlys allmänna villkor.

Han konstaterar även att Konsumentverket hänvisar till samma tidsgränser i sin vägledning för fiberbranschen, och att Konsumentverkets menar att kunden bör få häva avtalet utan avgift eller andra förpliktelser om företaget inte levererar enligt tidsramen.

Företaget försöker friskriva sig

I Ip Onlys villkor finns dock även en skrivning om att företaget är befriat från att fullgöra sina åtaganden i avtalet om deras arbete hindras av omständigheter som företaget ”inte råder över, såsom t ex myndighetsbeslut, grävtillstånd eller fornlämning”.



Att företagets arbete försenats just på grund av sega tillståndsprocesser är även något som Ip Only lyfter fram i sina svar till Plus.

– Men det kan man diskutera, säger Mattias Grafström.

– Om företaget ansökt om ett tillstånd som de inte fått, är det då utanför deras kontroll? Eller borde de ha sökt tillståndet innan de ingick avtalet med kund?

Efterlyser tydligare praxis

Enligt Grafström behövs tydligare praxis från Allmänna reklamationsnämnden gällande vad som ska anses vara bortom företagens kontrollansvar och inte i de här frågorna.

–Det normala är dock att om ett avtalsvillkor anses otydligt, så ska det tolkas till konsumentens fördel, säger Mattias Grafström.