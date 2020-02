Tyska Sabine fick p-bot – tvingas försvara sig mot svenska polisen i Högsta domstolen

En av alla hundratals historier som kommit in under Plus granskning av p-böter är tyska Sabine Middendorfs. Sommaren 2018 var hon och hennes familj på bilsemester i Stockholm.

När Sabine parkerade betalade hon för sig via sms och angav då bilens registreringsnummer på det sätt hon var van med från Tyskland. Tyska registreringsnummer har inga bindestreck, men enligt Sabine brukar man där använda det för att signalera mellanrummet mellan bokstäverna och siffrorna när man anger sitt registreringsnummer.

Vilket Sabine gjorde även vid sitt Sverigebesök. Hon fick en bekräftelse på betalningen och trodde att allt var frid och fröjd.

Fick p-bot trots betalning

Men fyra timmar senare fann Sabine en p-bot i vindrutan:

Foto: Privat

Sabine bestred boten till polisen, men fick inget gehör eftersom polisen ansåg att hon hade angett fel registreringsnummer. Så Sabine tog ärendet till tingsrätten, där hon fick rätt.

Hamnade i Högsta domstolen

Polisen överklagade då fallet till hovrätten, men även där vann Sabine. Här trodde Sabine att det skulle ta slut, men polisen överklagade igen, och Högsta domstolen har nu valt att ta upp fallet.

– Jag förstår inte hur man kan göra sig så mycket besvär för en p-bot, säger Sabine, som tvingats översätta flera svenska myndighetsbrev via Google translate.

Vägledande domar

Sabine är inte ensam om att råka ut för detta. I april ska Högsta domstolen ta upp ytterligare två snarlika fall.

Ett av fallen rör en holländsk bil. Holländska registreringsnummer innehåller bindestreck, men bilisten hade knappat in numret utan. I det fallet var det polisen som vann i hovrätten.

Polisen förklarar sitt agerande med att hovrättsdomarna ger otydliga besked och att det behövs vägledande domar. Enligt polisen har de inte heller någon laglig rätt att bedöma om ett bindestreck är en obetydlig sak eller inte.

Förundrade bilister

Sabine Middendorf tycker dock att hennes parkeringsbot har fått alldeles för stora proportioner.

– Jag kan inte ens föreställa mig hur mycket det här har kostat den svenska staten, säger hon.

Är du också upprörd över en p-bot? Eller har du insyn i parkeringsbranschen? Här kan du tipsa Plus reporter – och följa granskningen!