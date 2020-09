Vitalplus: “Inte hållbart med så många anmälningar”

Under de senaste åren har en stor mängd klagomål om Vitalplus telefonförsäljning av kosttillskott kommit in till Konsumentverket. Trots att myndigheten redan i slutet av förra året framförde kundkritiken till företaget så har antalet anmälningar ökat under 2020.

Flera missnöjda konsumenter har även varit i kontakt med Plusredaktionen.

Bröt med underleverantör efter kritik

– Det är inte hållbart med så många anmälningar, säger företagets varumärkeschef Jonas Westergren till Plus.

Enligt företaget sker en stor del av deras kundkontakter genom externa aktörer och man säger sig nyligen ha brutit samarbetet med en underleverantör som kopplats samman med det ökande kundmissnöjet.

– Vi har en tät dialog med Konsumentverket och tar deras återkoppling på största allvar i syfte att bli ännu tydligare, skriver Jonas Westergren i ett mejl.



– Om någon kund är missnöjd försöker vi hitta en lösning som blir bra för kunden.

”Förbättrar vårt arbetssätt löpande”

Vitalplus anser att deras avtal redan är tydliga, men beklagar att kunder känt sig vilseledda och skriver att man jobbar löpande med att förbättra sitt arbetssätt.

– Utöver det skriftliga avtalet som undertecknas av kunden, där samtliga villkor framkommer, får alla kunder sedan en tid tillbaka en sms-bekräftelse på sitt köp utöver den ordinarie orderbekräftelsen som mejlas ut.

– Vi har också infört en ny digital signeringsmetod och förtydligat informationen om ångerrätt som skickas till kunderna.

I klippet ovan bemöter Vitalplus kritiken från kunder som menar att de nekats sin lagliga ångerrätt.

Villiga att sluta med tvååriga abonnemang

Enligt Vitalplus är de tvååriga abonnemangen på kosttillskott, vars långa bindningstid Konsumentverket nyligen kritiserat, bara är en av flera abonnemangsformer som företaget erbjuder. Företaget skriver att man kommer följa upp kritiken med myndigheten.

– Vi är naturligtvis villiga att förändra våra erbjudanden.

Enligt Vitalplus är en fördel med de långa abonnemangen att priset för kund blir lägre.

Här kan du följa Plus pågående granskning av telefonförsäljning – och lämna ditt tips