50 000 kronor från politikerns minnesfond till palestinska kvinnor

Efter riksdagsledamoten och Karlskronapolitikern Yvonne Sandberg-Fries död förra vintern fick hon en del i Anna Lindhs minnesfond.

Nu ska pengarna för första gången delas ut i hennes minne.

– Även om det inte har varit meningen så blir det ju på hennes födelsedag. Det blir ett bra och fint sätt att minnas henne, säger maken Björn Fries.

Yvonne Sandberg-Fries fick en del i Anna Lindhs minnesfond då de båda verkade i samma anda för mänskliga rättigheter. Pengarna som skänkts i hennes namn går nu till organisationen Pyalara (The Palestinian Youth Association of Leadership and Rights).

– De jobbar med att engagera och stimulera unga kvinnor att delta i politiken. Jag tror verkligen att Yvonne skulle uppskatta att pengarna gick dit.