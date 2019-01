500 fler viltolyckor under förra året

1850 viltolyckor rapporterades in till polisen under 2018 vilket är en ökning med 37 procent i jämförelse med 2017 då det inträffade 1346 stycken. Vildsvinsolyckorna har blivit mer än dubbelt så många och under förra året inträffade 364 olyckor med vildsvin.

Det är under hösten som de flesta olyckorna sker säger Mats Dalén som uppmanar bilister att sänka farten – speciellt den här tiden på året när det fortfarande är mörkt stora delar av dygnet.

– Man ser sällan ett vildsvin eller en älg innan den går ut på vägen så därför är det viktigt att tänka på hastigheten, säger Mats Dalén.

Hur ska man agera om det inträffar en viltolycka? Svaret finns i videoklippet ovan.