– Han satte handen mot hennes bröst och slet av guldhalsbandet hon hade på sig och sprang därefter från platsen, säger Anna Göransson som är polisens presstalesperson.

Under midsommardagen hämtade polisen in en misstänkt 18-årig man för förhör. Men misstankarna mot 18-åringen avskrevs eftersom signalementet inte stämde in på honom.

Enligt den funktionshindrade 75-åriga kvinnan så är rånaren något äldre än tjugo år. Det finns fortfarande ingen misstänkt person för brottet.