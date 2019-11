84-åringen om kassaskåpskuppen: ”Blev chockad”

Tjuvarna tog sig in via ett fönster på bottenplanet under natten mot fredagen. Därifrån försvann de sedan med kassaskåpet som bland annat innehöll kontanter, smycken, ett testamente och försäkringspapper.

Det totala värdet av innehållet uppskattar hon till hundratusentals kronor.

– Jag hörde ingenting, men när jag kom ner klockan sju på morgonen kände jag att det var kallt i huset, berättar hon för SVT Nyheter Blekinge.

Kom inte ihåg larmnumret

Kvinnan – som valt att vara anonym – blev så chockad att hon inte kunde komma på larmnumret till polisen. Hon ringde i stället till sin son som bor i en annan stad.

– Jag förstår inte hur någon kunde lyckas med detta utan att jag vaknade.

84-åringen tror att någon tipsat tjuvarna. Misstankarna bygger hon på att hon sällan lämnar hemmet – och att väldigt få människor besöker henne.

– De visste vad de skulle ta. De har bara tagit mitt kassaskåp och inget annat, trots att fler värdefulla saker fanns i hemmet, säger hon.

”Kommer aldrig känna mig trygg”

Tjuvarna hade lyckats öppna fönstret till köket utan att krossa det. Bara mindre brytmärken vittnar i dag om inbrottet. Inga andra spår finns kvar från dem.

– Det värsta är rädslan. Jag kommer aldrig känna mig trygg igen, säger hon.

Polisen är fortsatt angelägen om tips från allmänheten.

– Vi hoppas att någon har sett eller hört något som kan vara av intresse, säger Michael Hesselberg som är inre befäl vid Karlskronapolisen.