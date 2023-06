Alf Jarnestad 100 år: Se konstnärens bortglömda konstskatt

1979 beställde Region Blekinge ett konstverk av Alf Jarnestad, som sedan hängdes upp på folktandvården i Ronneby. Någon gång runt 2007 plockades verket ner för att ställas i förrådet – fram tills i år.

– Det har legat ouppackat, säger Carina Kalonen, verksamhetsutvecklare för konstsamlingen på region Blekinge.

När hon hittade konstverket i stengods i ett av regionens förråd hörde av sig till dottern Anna Jarnestad som fick hjälpa till att packa upp det och som då fick se konstverket för första gången.

– Allt var helt vilket var helt fantastiskt, när det har förvarats nedpackat under så lång tid, säger Anna Jarnestad.

Alf Jarnestad var aktiv som konstnär under 60 års tid. Under 1950- och 60-talet arbetade han under två andra kända formgivare – Wilhelm Kåge och Stig Lindberg på Gustavsbergs studio. Senare blev han anställd som konstnär vid Karlskrona Porslinsfabrik.

I slutet av 1960-talet arbetade Jarnestad i sin egen ateljé och arbetade då även med andra konstformer såsom att måla i olja och akvarell eller skulptera i lera.