Misstanke: Storbedragare använde falska bankdokument

I går kunde SVT Nyheter Blekinge avslöja att den stora bedrägerihärvan runt den 30-årige affärsmannen fortsatt växa, och att polisen misstänker att flera handlingar som använts kan ha förfalskats.

Det handlar bland annat om ett rekommendationsbrev utfärdat av en bank i Blekinge, som intygar att den nu misstänkte bedragaren är seriös och står på stabil ekonomisk grund. Dokumentet har skrivits under av tre bankanställda.

– Jag kan inte på något sätt kommentera kundärenden, då begår jag ett sekretessbrott, så jag kan inte säga någonting, säger en chef på banken.

Användes som brottsverktyg

Rekommendationsbrevet ska enligt uppgift till SVT ha använts för att få privatpersoner att investera pengar i 30-åringens påhittade affärsverksamheter.

– Det var alltid något av det första han visade upp när han skulle rekrytera nya investerare för att belägga att han var trovärdig. Jag ringde till och med de bankanställda som skrivit under det som sa att det var äkta, säger en drabbad.

I brevet står bland annat ”NN is an entrepreneur who has been our client since November 2014. Currently, NN owns several companies are financially strong”. Och den bristfälliga engelskan är en av sakerna som utredarna har reagerat på.

– Det stämmer att det är ett av dokumenten vi tycker är konstigt, men jag kan inte säga om det är förfalskat eller inte. Men de personerna som har skrivit under det ska förhöras, om det inte redan har gjorts, säger Kjell Jannesson, åklagare.

Nekar till brott

I augusti 2017 hade den 30-årige mannen totalt drygt 53 miljoner kronor på sina konton i den aktuella banken. Men huruvida bankanställda ska ha förhörts vill vd:n inte heller kommentera.

30-åringen har konsekvent nekat till brott.