Blekingeborna skänker 60 000 kronor till Världens barn

Under två veckor har Sveriges Radios kampanjveckor till förmån för Världens barn varit igång.

Över hela landet har pengar samlats in till arbetet för att ge barn en bättre tillvaro – och nu har insamlingen summerats lokalt. 60 915 kronor överlämnas från Blekingeborna, vilka samlats in via den lokala radiostationen.

– Överväldigande så klart. P4 Blekinges lyssnare visar återigen att blekingarna har hjärtat på rätt ställe, säger prograledaren Matilda Ljungkvist som varit projektledare för Världens barn-insamlingen.

Pengarna har bland annat samlats in genom sålda kanelbullar, SM i fickparkering och auktion av middag med programledarprofiler.

Totalt samlade Sveriges Radio in över sju miljoner kronor till Världens barn.