Blekingeklubbar om publikbeskedet: ”Steg i rätt riktning”

På fredagen kom besked från inrikesminister Mikael Damberg (S) och kultur- och demokratiminster Amanda Lind (MP) att regeringen föreslagit att arrangemang med sittande publik ska få ta in fler än 50 personer.

– Förslaget gäller sittande arrangemang där man kan planera så att det är avstånd mellan publiken. Arrangören har ansvar för att planera verksamheten så att den fungerar under smittsäkra former, säger inrikesminister Mikael Damberg under presskonferensen.

För Blekinges idrottsklubbar, som brottas med ekonomin på grund av coronapandemin, var det ett positivt besked.

– Det är bra att det rör på sig i rätt riktning men jag är inte säker på att det är tillräckligt och det är fortfarande mycket som är oklart, säger Anders Gustavsson, ordförande Mörrums Hockey.

Försiktigt positiv

Även Mjällby AIF är försiktigt positiva till beskedet.

– Det är såklart positivt att vi ser att det på nått sätt händer något och att vi rör oss framåt mot en lösning. Samtidigt så fick vi egentligen inte mer besked än att man skautreda frågan vidare, säger Fredrik Danielsson, klubbchef Mjällby AIF.

Ambitionen är att de nya reglerna ska träda i kraft 1 oktober och kravet är att det ska vara avstånd på två meter mellan åskådarna. Dessutom ska Folkhälsomyndigheten ange ett tak för hur många människor ett arrangemang med sittplatser ska få ta in.

– Det är skönt att man gör det här nu för att komma fram till lösning och att vi fått ett datum att förhålla sig till, säger Fredrik Danielsson.