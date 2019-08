Blixten slog ner på skolgården – klöv träd

Friskolan G-klaven i Ronneby hade rast bestämde sig för att ta in eleverna under onsdagseftermiddagen. Anledningen var det åskoväder som drog in över Blekinge och orsakade problem på många håll.

Och tur var det. För plötsligt hördes ett brak ute på skolgården.

Det stora gamla trädet hade träffats av blixten, som klöv trädet mitt itu.

”Flög bitar från trädet”

Maya Spångberg Ringtun är en av eleverna som går på skolan. Hon tyckte det var jätteläskigt i går när blixten slog ner.

– Det small jättehögt och flög bitar från trädet. Jag var rädd att det hade börjat brinna. Alla var ledsna, säger hon.

– Vi var ute med barnen på rast när det började åska, och då gick vi in. Plötsligt small det nåt väldigt.

En av de anställda på skolan, Jessica Linderholt visar upp trädet för SVT Nyheter Blekinge så här dagen efter blixtnedslaget.

– Vilken tur att vi gick in och att ingen var ute och lekte när det hände, konstaterar Jessica Linderholt.