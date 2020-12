Brandlarmen ökar kraftigt i jul – spisen största boven

Det visar statistik framtagen av SOS Alarm och försäkringsbolaget If. December är den månad på året då flest larmsamtal om bostadsbränder rings in till SOS Alarm, och värst är det under jul- och nyårshelgerna.

– Under julen vill vi gärna ha besök av tomten men helst inte av brandkåren. December och januari är de månader när det sker flest bostadsbränder i Sverige till följd av firanden, matlagning och fyrverkerier. Genom kunskap, förberedelse och vaksamhet kan man minska risken för bränder i sitt hem, säger Helena Spets, platschef på SOS Alarm.

Spis vid matlagning

Men trots vad många tror är inte levande ljus den största orsaken till bostadsbränder. Enligt statistiken är det nämligen spisen och matlagningen som orsakar de flesta bränderna.

Flest larmsamtal om bostadsbränder tar SOS emot på nyårsafton och nyårsdagen.