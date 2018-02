Briljant Larsson knäckte Karlskrona

Efter en mållös förstaperiod så gick Luleå på knock i andra.

Först var det Nils Lundqvists stenhårda 1–0-skott efter 2.15 av mittenakten. Karlskrona fick därefter en kvittering på straff och även lite momentum.

Men det höll sig inte länge – för det var dags för Emil Larsson att visa vilka intentioner han hade med denna afton.

Hans kväll inleddes med ett 2–1 mål som var välplacerat och vältajmat.

För skottet sköt luften ur hemmalaget.

-Efter 2–1 tappar vi huvudet helt och spelar inte alls som vi ska göra, säger KHK-tränaren Ove Molin till C More.

”Alla åker och byter”

Och så här gick det till:

2–1 följdes av ett 3–1 mål som även det var vackert – när Norrbottningarna kom i fyra mot två efter en omställning. Pucken gick som på ett silkessnöre mellan Luleåkvartetten innan Johan Harju kunde placera in den i mål.

Sedan var det Emil Larssons tur igen.

Efter en perfekt djupledspuck från Jan Sandström från backposition så fick Larsson fri gata mot Johan Holmqvist i Karlskronamålet. Han passerade honom och kunde utsökt backhandsskyffla in 4–1.

-Alla åker och byter så det var bara att åka in, säger den, i situationen, ytterst frispelade Larsson till C More.

KHK illa ute

I den sista perioden skulle han också kröna ett hattrick, när han snodde pucken från ett tafatt hemmaförsvar och placerade in sitt tjugoförsta mål för säsongen, varav åtta tillkommit mot just Karlskrona.

Hemmapubliken började gå hem i förtid, men för sent då det inte blev några fler Luleåmål.

Likväl fick de säkerligen med sig vetskapen om att kval för SHL-överlevnad nu ligger ytterst nära för de orangeklädda.