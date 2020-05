Det var under en promenad under söndagen tillsammans med två ledsagare som kvinnan i 30-årsåldern rymde från Rättpsykiatriska regionkliniken i Växjö. Sedan dess har hon varit efterlyst av polisen.

Men under onsdagskvällen hittades kvinnan på en adress i Karlskrona. Enligt polisen omhändertogs hon under lugna former och kunde föras tillbaka till sjukvården.