Nya inbrott på Rödebyskolan – andra helgen i rad

Förra helgen bröt sig någon in på Rödebyskolan i Karlskrona och stal datorer. Och nu i helgen var det dags igen – två gånger.

Det första larmet kom under söndagskvällen. Polisen gjorde en brottsplatsundersökning och konstaterade att en eller flera personer brutit sig in på skolan och tagit sig in i cafeterian. Det är fortfarande oklart vad som stulits.

Kvart över fem på måndagsmorgonen kom ett nytt larm om inbrott på Rödebyskolan. Den här gången var ett fönster uppbrutet och datorer och dockningsstationer hade stulits.

– Det är jättetråkigt. Det känns inte roligt att komma måndag morgon när vi har haft inbrott, säger Ann-Louise Strömberg, rektor på skolan.

Kommer ni vidta några extra åtgärder efter de här händelserna?

– Vi har inte tagit upp den dialogen ännu, det är måndag morgon här nu och vi får se över det.

Polisen har i nuläget inte gripit några misstänkta för något av inbrotten.