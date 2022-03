Efter fyra månader: Nu är infartsleden öppen igen

Bilister som kört in till Karlskrona de senaste fyra månaderna har kanske vid det här laget vant sig vid koner i vägbanan och köer in till stan?

Men nu är det långdragna arbetet med att reparera betongpålarna under infartsleden färdigt – och vägen öppnade under tisdagsmorgonen upp för trafik som vanligt igen.

Sämre skick än väntat

SVT Nyheter Blekinge skrev den första artikeln om infartsledens reparationsarbete den 1 november 2021. Då var det tänkt att arbetet skulle pågå fram till årsskiftet.

Men en hel del har hänt på vägen.

Betongpålarna visade sig under arbetets gång vara i sämre skick än väntat och för att säkerställa arbetsmiljön för dykarna som arbetar under vattnet för att byta ut pelarna fick kommunen planera om arbetet.

Arbetet komplicerades också ytterligare när det visade sig att kylan gjorde att härdningen av betongen tog väldigt lång tid.

Men den som har väntat på att obehindrat ta sig in och ut från Trossö kan idag pusta ut. Under måndagskvällen och natten har vägen varit avständ för att rensas på avspärrningsmaterial och under tisdagen öppnades infartsleden alltså upp igen.