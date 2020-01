Foto: Grafik: Hans Lindblom

En man gripen efter flera åldringsbrott i Sölvesborg

Under både lördagen och söndagen fick polisen in flera anmälningar där falska poliser försökt lura äldre kvinnor på pengar. Under söndagskvällen greps en man i Sölvesborg, misstänkt för bedrägeri.

Det var under lördagen som en kvinna i 90-årsåldern blev uppringd av en person som presenterade sig som polis. Anmälningen var en av flera som kom in senare under helgen. Anmälningarna kom från Sölvesborgs- och Falkviksområdet. – Uppringarna ska ha bett om tillgång till de äldre kvinnornas bankkort, säger Michael Hasselberg, inre befäl vid polisen i Karlskrona. De drabbade kvinnorna ska alla vara födda på 20-talet. Det är fortfarande oklart om det har gjorts hembesök hos alla eller om det bara har varit telefonsamtal. En man gripen Vid 21-tiden under söndagen greps en man i Sölvesborg, misstänkt för ett av söndagens åldringsbrott. Mannen ska ha utgett sig för att vara polis och på så vis kommit över en kvinnas ägodelar. – Vi kommer hålla förhör och jobbar intensivt för att hitta fler misstänka gärningsmän, säger Michael Hasselberg. Brotten rubriceras som föregivande av allmän ställning, bedrägeri, stöldförsök och grovt stöldförsök. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!