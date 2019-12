En man omkom efter en singelolycka i Ronneby. Foto: TT

En person avliden efter olycka i Ronneby

En man körde under fredagskvällen in i ett brofundament i samband med en olycka i Ronneby. Under lördagsmorgonen meddelade polisen att mannen avlidit av sina skador.

Det var sent under fredagskvällen som bilen med mannen i körde in i brofundamentet utmed Hamnvägen i Ronneby. Mannen fördes till sjukhus med ambulans men hans liv gick inte att rädda. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!