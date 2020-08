FKK om den svåra tiden: ”Vi kan inte betala spelarnas löner”

– Det konkreta är att vi inte kan betala löner till våra spelare, säger ordförande Kristoffer Svensson.

Nu hoppas klubbens ordförande på de nya publikriktlinjerna.

– Vi klarar oss året ut men vi behöver få in publik. Om det nu går igenom första oktober så har vi fem hemmamatcher som vi vill få in så mycket publik vi kan ta in här på Västra Mark, vilket skulle göra att det skulle se mycket bättre ut.

Se mer med Kristoffer Svensson i videoklippet om hur publikrestriktionerna har drabbat FK Karlskrona.