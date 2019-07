Gästerna kunde inte ta sig till ön – fler turer sätts in

Sedan förra året har Blekingetrafiken fått i uppdrag av Karlskrona kommun att leda båttrafiken ut till Sveriges sydostligaste ögrupp, Utklippan, i Blekinges skärgård. Under 2018 sattes det in tre turer i veckan under ett antal sommarveckor, och i princip alla båtar var fullbokade.

– Därför ökar vi nu med fyra turer i veckan, och under fler veckor, berättar trafikchefen på Blekingetrafiken, Pär Welander.

Fram till den 18 augusti går det nu en båt om dagen till Utklippan mellan torsdag och söndag.

– Det är en upplevelse där ute. Det är viktigt att vi får dit mer folk så att det kan bevaras, fortsätter Pär Welander.

Vill kunna få dit sina gäster

Någon som gläds åt det ökade antalet båtturer ut till den lilla ögruppen är Krister Malmqvist, som driver ett vandrarhem på en av de små öarna. Han berättar att man gick miste om 140 övernattningsgäster förra sommaren för att besökare inte fick plats på båten. Därför är nu Kristers förhoppning att de extrainsatta avgångarna ska leda till fler gäster på hans vandrarhem.

– Jag går ner och möter båten varje dag när den kommer, säger Krister Malmqvist.

Många av båtturerna som kommer att gå under sommaren är redan bokade. Men än finns det ett par platser lediga på några av dem.