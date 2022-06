Fler hundar till Blekinge under pandemin: ”Blev ljusglimten”

Hundarna i Blekinge har blivit fler under pandemin, från 19 593 hundar under 2019 till 21 229 under 2021, enligt statistik från Jordbruksverket. I riket som helhet har antalet hundar ökat med tio procent.

– Jag jobbade hemifrån och min dotter pluggade hemifrån, så vi båda satt här hela dagarna utan något att göra eller prata om. Så när Knut kom blev han ljusglimten. Man blev gladare och fick en energikick, säger Susanne Alm, som blev hundägare i januari förra året.

Vad säger du när du hör att 1 636 hundar är nya i Blekinge?

– Man undrar vart alla ska ta vägen, det är ju lång kö till dagisplatser och det är inte bra om de sitter ensamma.

Susanne Alm var tidigt ute med att få tag på en dagisplats åt Knut, och menar att det även är viktigt att ha en reservplan.

– Jag har ett stort stöd av grannar, familj och vänner vilket är en enorm trygghet.

Högre tryck på veterinärkliniker

Djursjukvårdens patienter har blivit fler under de senaste två åren, eftersom många skaffade husdjur under coronapandemin.

Branschorganisationen Svensk Djursjukvård har därmed larmat om bristen på veterinärer.

– Det är fantastiskt att fler ser värdet i att skaffa husdjur. Samtidigt innebär det en ökad belastning på djursjukvården, som redan före pandemin led av stor brist på legitimerad personal, säger Emma Terander, ansvarig för branschorganisationen Svensk Djursjukvård, som sammanställt statistiken från Jordbruksverket.