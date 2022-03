Flygvapenchefen på F17-besök: ”Agerar mer aktivt nu”

– Dels är det en stor och bra flottilj med många förmågor, dels har den ett geografiskt läge som är väldigt fördelaktigt när det gäller att hävda vår territoriella integritet inom Östersjöområdet, säger Carl-Johan Edström.

Nyligen lovade regeringen att skjuta till ytterligare tre miljarder till försvaret i år samt åka försvarsbudgeten till två procent av Sveriges BNP. Enligt Carl-Johan Edström kommer detta innebära stora uppgraderingar av F17.

– Vi kommer att tillväxa i såväl personal och organisation och nya materialtillförsel. Det här kommer att pågå under en lång tid. Inte bara under några år utan under den kommande tio årsperioden.

