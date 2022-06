Fordonsutställning i Mörrum lockade många besökare

Under lördagen rullade det in ett par hundra stycken bilar och mopeder i Folkets park i Mörrum. Fordonsentusiasterna samlades för att ställa ut sina fordon och samla in pengar till Barncancerfonden och till Mörrum Folkets hus förening.

– Sist fick vi in runt 70 000 kronor men jag hade hoppats på mer denna gången, säger arrangören Molle Molin.