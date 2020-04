Enligt Trafikverket är orsaken obehöriga i spårområdet som gör att tågen passerar med reducerad hastighet. Trafikverket inväntar en prognos på när tågtrafiken beräknas köra normalt igen.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas är Bräkne-Hoby, Ronneby, Burlöv, Bromölla, Bergåsa, Kristianstad C, Eslöv, Fjälkinge, Hyllie, Hjärup, Hässleholm, Höör, Karlshamn, Lund C, Malmö C, Mörrum, Stehag, Stångby, Sölvesborg, Sösdala, Triangeln, Tjörnarp, Vinslöv, Åkarp, Örtofta, Önnestad och Karlskrona C.