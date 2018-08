Den lösspringande geten har gäckat Lyckeby-borna i en vecka. Foto: Björn Hansson/Linslusfoto

Försök att fånga in Karlskrona-geten

Den get som under en vecka sprungit lös i Karlskrona kan nu komma att fångas in. Länsstyrelsen har fått in en anmälan, och skickat ut handläggare för att försöka hitta den.