Getmysteriet: Tackan har flyttat in hos hästarna

Getmysteriet utspelar sig på Sjögården/Bastasjö i Karlskrona. Kim Jönsson, som har sin häst inhyrd där, fick häromdagen ett oväntat samtal från ägaren.

– Helt plötsligt stod det en vit get i hästhagen. De ringde mig för att be om hjälp med att försöka valla in den, berättar Kim Jönsson.

Hur geten tagit sig in i hästhagen är det ingen som vet. Hagen är stor och har förutom stängsel även två stora grindar.

– Där är det som en trappa upp kan man säga. Så kanske har geten lyckats klättra in där på något vis.

Som en sommarkatt

Att lyckas få in geten visade sig vara lättare sagt än gjort. Likaså att hitta någon ägare eller få en förklaring till varför den vita geten sökt sig till hästarna i Bastasjö.

– Vi har gjort efterlysningar på Facebook, men ingen ger sig till känna. Vi känner ju också till de som har getter i närområdet, men ingen vet hur den har kommit hit, säger Kim Jönsson.

– Det känns väldigt tråkigt och jag hoppas att jag har fel – men det känns nästan som en sommarkatt, som om någon bara lämnat geten där.

Hur getmysteriet slutar återstår att se. Senast i morse var hon i alla fall kvar i hästhagen.

– Vi tror att det är en tacka. Vi tycker jättesynd om henne och det känns som att vi aldrig kommer få tag på den. Hon känns lite skygg och hästarna har sprungit längre bort och är nog lite rädda.