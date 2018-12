Foto: SVT

Marinmuseet kan börja kosta för besökare igen

Marinmuseet i Karlskrona kommer med stor sannolikhet inte att vara gratis länge till – i alla fall inte under högsäsongen. Detta efter att riksdagen under gårdagen röstade ja till Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget där ett område är man ska spara in pengar på är fri entré på de statliga museerna.

Budgeten som röstades igenom innebär att 80 miljoner ska sparas in genom att ta bort anslagen som statliga museer fått för att kunna ha fri entré. Detta ska börja gälla redan från årsskiftet och ett av de 18 museer som påverkas är Marinmuseet i Karlskrona. – Vi är tvungna att ha entré för vi vi behöver intäkter. Vi behöver ju inte ta betalt alls om vi inte vill men den kompensation vi fick på ett antal miljoner tas ju bort och det var ganska mycket pengar, säger Ingrid Hall-Roth, museichef på Marinmuseet. Gratis på lågsäsong Kommer detta att påverka hur många som besöker Marinmuseet? – Det är naturligtvis svårt att säga. Marinmuseet är ett turistmål och utländska turister är mindre känsliga än vad lokalbefolkningen är och de brukar kunna tänka sig att betala, säger Ingrid Hall-Roth. Men under lågsäsongen kan däremot besöksantalet påverkas mer om den fria entrén tas bort. – Tar vi entré då kommer det bli ganska tomt i våra salar. Det optimala är om vi bestämmer oss för att ta entré på sommaren och gratis för lokalbefolkningen resten av året, säger Ingrid Hall-Roth. ”Snabba ryck” Både Moderna museet och Världskulturmuseerna i Stockholm har reagerat på beskedet och menar att det är orimligt att förvänta sig att museerna ska hinna ställa om från fri entré till avgift på så kort tid. Detta ser också museichefen på Marinmuseet som en utmaning. – Vi står i en situation där det står i våra instruktioner att det ska vara fri entré. Det är snabba ryck så vi måste få beslut att vi får ta entré, säger Ingrid Hall-Roth. Frågan om museerna kommer även att behandlas i riksdagens kulturutskott. Dela Dela

