Hanö fick stormen Ottos värsta vindar

Under dagen väntas ovädret avta, rapporterar SMHI på lördagsmorgonen. Vinden rör sig nordväst över Sverige men uppges inte vara lika kraftig som under gårdagen och natten. Stormen drar sig österut in över Baltikum.

Efter natten noteras den kraftigaste blåsten längst Västkusten och i Skåne. Byvinden nådde 20-25 meter per sekund på många platser och som blåsigast var det i Hanö och Falsterbo där högsta byvind låg på över 30 meter per sekund. Gränsen för orkan går vid 33 meter per sekund.

På väg norrut

Först under förmiddagen sjunker vattenståndet på Västkusten. Även Mellansverige och södra Norrland kommer att känna av resterna av ovädret. Vinden blåser upp kraftigt i Jämtland- och Härjedalsfjällen med starka vindbyar på kalfjället.

SMHI hade utfärdat en orange varning för stormvindar i västra Skåne, sydvästra Kronoberg, västra Halland och sydvästra Bohuslän fram till klockan 04.

Öresundsbron öppnade åter för trafik strax föra klockan 03, men vindkänsliga fordon rekommenderas att inte köra över bron.

Problem i flygtrafiken

Tidigare under fredagskvällen hade flera flygplan stora svårigheter att landa på både Malmö Airport och Kastrup – och de fick söka sig till andra flygplatser, uppgav Luftfartsverket. Även i Göteborg hade ett antal flyg tidigare under kvällen haft problem att landa.

Det är den danska vädertjänsten som döpt stormen eftersom det är i Danmark som vinden väntades nå stormstyrka först, enligt SMHI.

Även färjor i Danmark och södra Norge har ställts in. I Skottland och nordöstra England orsakade ovädret större strömavbrott.