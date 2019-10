Hon vill locka kvinnorna tillbaka till fotbollen

Marita Mattsson, ledamot i Blekinge Fotbollförbund, leder satsningen Fotboll Fitness. Hennes uppdrag är att hjälpa föreningar i Blekinge i uppstartsfasen – men lämnar sedan över verksamheten till föreningen i fråga.

– Det är till för alla åldrar och oavsett erfarenhet och vilken form man är i, säger hon.

Mattsson var med och startade satsningen i Listerby IK i maj förra året, där nu både yngre tjejer och äldre kvinnor tränar tillsammans en gång i veckan. Hon kallar det organiserad spontanfotboll då de träffas utan tränare endast för att ha kul.

– Kvinnor föder barn, sedan vill de kanske tillbaka utan att spela tävlingsfotboll.

Här tränas det Fotboll Fitness i Listerby IK. Foto: Marita Mattsson

Kallinge SK, Jämshög IF, och just Listerby IK, är de föreningar i Blekinge som har börjat med Fotboll Fitness. Marita Mattsson hoppas att fler föreningar ska få intresse för satsningen och bjuda in fler till fotboll – utan seriespel.

– Alla längtar till nästa träning. Man lever på glädjen som den ger hela veckan.

Lägre medelålder i damlag

Blekinge Fotbollförbund ser en trend där det är allt vanligare att flickspelare i allt tidigare ålder går över till seniorfotboll, jämfört med hur det ser ut på herrsidan. Marita Mattsson har svårt att sätta fingret på vad det beror på, men menar att konsekvensen ofta blir att tjejer då slutar med fotboll.

– Det är viktigt att diskutera möjligheterna för att ändra på det här, säger hon.