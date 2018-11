Här är de nykläckta trubbnoskrokodilerna – nu ska de namnges

Trubbnoskrokodilen härstammar från Afrika och är starkt utrotningshotad i sitt naturliga tillstånd. Därför var det extra roligt för Johannes Karlsson när deras två exemplar nyligen fick ungar.

– De föddes för femton dagar sedan, och väger i dag 39 och 44 gram. Vi tror att det är en hane och en hona, säger Johannes Karlsson, delägare till Blekinge Exotiska Värld.

Foto: SVT

Under helgen har besökare fått möjligheten att vara med och namnge krokodilungarna, genom att lämna in förslag på namn. Zigge och Zelma, eller Arne och Alisa är fyra av förslagen som kommit in hittills.

– Vi har fått in ganska många förslag, och alla sticker ut på sitt sätt. Men vad det blir till sist bestämmer vi på måndag.