Här får barnen i Sölvesborg lära sig animera kortfilmer

– Jag har fått lära mig att utveckla min fantasi och berätta sagor med en röd tråd, säger 11-åriga Lovisa Åstedt från Sölvesborg.

Hon är en del av gruppen som möts två gånger i veckan på biblioteket i Sölvesborg för att lära sig animering och digitalt berättande. När SVT Nyheter Blekinge är på besök håller och hon och kompisen Lilly Gustafsson på med en workshop i stop motion. Genom att fotografera små rörelser hos pappersfigurer sätter de samman bilderna till en kort film på en surfplatta.

Stort intresse

Sedan i slutet av januari har kommunens nya mediepedagog bjudit in barn i åldrarna 7–12 år för att lära sig mer om just animation. Utöver Sölvesborg bjuder hon även in barn till biblioteken i Mjällby, Norje och Hällevik.

– Det har gått över förväntan, grupperna blir bara större och större. Vi har fått jättebra respons, säger mediepedagogen Nathalie Thuresson.

Hon anställdes som en satsning på att främja barns berättande, och sedan tidigare finns även en mediepedagog i bland annat Ronneby kommun.

I klippet får du se vad barnen och jobbar med och höra vad de tycker om animation.