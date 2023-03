Här inleds årets första stora marinövning: ”Väldigt lärorikt”

Marinens vårövning är den första större övningen för året. Den genomförs på två geografiska områden under andra halvan av mars. Dels övas undervattenstrid på östkusten, men fokus ligger på ytstrid och luftförsvar på sydkusten och i Hanöbukten.

– Omvärldsläget är mer osäkert än på mycket länge. Därför övar vi intensivt för att förbereda för alla tänkbara händelseutvecklingar, säger flottiljchef Jenny Ström.

I övningen deltar fem ytstridsfartyg, helikoptrar samt landbaserade enheter, totalt 300 personer i olika roller.

Störande ljud och buller

Försvarsmakten varnar i samband med vårövningen att artilleriskjutningen ute till sjöss kan höras in över land under dagtid. Det kommer att vara en mer intensiv fartygstrafik in och ut ur Karlskrona skärgård. Försvaret uppmanar privatpersoner att hålla avstånd med sina fritidsbåtar.

Även de sjöoperativa helikoptrarna från Helikopterflottiljen flyger dagtid till och från F17 i Kallinge ut till övningsområdet.