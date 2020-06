Här kämpar lagen för vinst i Sportduellen Hanöbukten

Det inspelade materialet från tävlingarna visas under tisdagskvällen i ett timmeslångt program. Tittarna betalar för att se programmet via webben – och det är så de fem föreningarna får in pengar under coronakrisen.

Mjällby och Lörby deltar

Från Blekinge deltar två fotbollslag, – herrlaget från Mjällby AIF: Patrik ”Bagarn” Rosengren, Marcus Senften och Daniel Nicklasson. Även damlaget från Lörby IF ställer upp med samtliga: Frida Mattsson, Jennie Bengtsson,´och Fia Törnberg.

Ett liknande format har tidigare under våren genomförts i Karlskrona, det kan du se här.