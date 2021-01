Här samlar fotbollslaget in årets julgranar: ”Blev mer än vi trodde”

Rödeby AIF:s P10-lag har under lördagen samlat in närmare 300 julgranar runtom i Karlskrona kommun. Nu ser fotbollsspelarna fram emot att kanske kunna åka till Gothia Cup i framtiden. Foto: SVT/Cajsa Bengtsson

Rödeby AIF har varit utan matcher och biljettintäkter. Då kom fotbollsmamman Cecilia Bovbjerg med ett initiativ för att få in pengar till föreningen. Under lördagen samlade de in närmare 300 julgranar runt om i Karlskrona kommun.

– Jag trodde det skulle vara typ 30 som ville, säger hon glatt.