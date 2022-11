Transatlantic Radio skapar rockhits på distans – med sång från Hasslö

Transatlantic Radio gör musikaliskt sett inte anspråk på att vara vare sig trendiga eller nyskapande. Tvärtom. Bandets musik måste snarare ses som en generös hyllning till den storslagna radiorock som dominerade topplistorna i slutet av 1980-talet.

Debutsingeln ”That´s what you get (for fallin´in love)” fick genomgående fina omdömen i somras och nu är bandet på väg ut med ny musik.

Musikerna finns i USA med Karlskronasonen Victor Brodén som kapten.

Sångaren Mattias Osbäck finns på Hasslö.

– Jag har inte ens träffat bandmedlemmarna, vi har bara pratat över nätet, säger han.

Transatlantic Radio imponerar i USA

I dagarna är han i Pama-studion i Kristianopel för att lägga sång.

Och att Hasslövokalisten är rätt man för uppdraget råder det ingen tvekan om, enligt Victor Brodén.

– Många i USA är imponerade över att han låter så bra som han faktiskt gör. Att han dessutom är från min hemstad gör det hela ännu roligare.

Bandets framtidsplaner är inte fullt utstakade – det geografiska avståndet är förstås en faktor som spelar in.

– Men jag hoppas att vi ska kunna träffas i Las Vegas snart och spela in några musikvideo i alla fall, säger Victor Brodén.

Häng med in i Pama-studion på inspelning i klippet ovan.